Враги обосновались на территории заброшенной шахты под Луганском, в поселке городского типа Юбилейный.

В начале февраля в Telegram-канале, близком к ЧВК "Вагнера" появилось фото с якобы трофейной САУ "Гвоздика". Благодаря этому снимку удалось выяснить расположение ремонтной базы российских оккупантов на Луганщине.

Расследование провели журналисты Радио Свобода. Пост с фотографией 3 февраля выложили в Telegram-канале "Уголок ситха". Он известен своим приближенным статусом к ЧВК "Вагнера". Однако за 40 минут до публикации снимок появился на странице 55-летнего жителя Омска Владимира Лапина во "Вконтакте". Мужчина в молодости служил в ВДВ и побывал на войне против Украины в качестве добровольца. Судя по всему, именно с его страницы взяли фото, которое появилось в "Уголке ситха".

Лапин вместе с САУ "Гвоздика" опубликовал несколько других снимков. Они были сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска. Определить это помогли визуальные ориентиры, в частности, здание с красной звездой. Благодаря изучению спутниковых снимкой за 7 января 2023 года журналистам удалось выяснить, что фото с украинской САУ "Гвоздика" было сделано в южной части шахты.

Другие снимки на странице Лапина демонстрируют цеха, в которых разместили разную российскую технику. И как минимум один из них был сделан на территории "Луганской". Это удалось идентифицировать по характерным окнам здания.

Использование шахты в качестве базы

Впервые скопление техники на территории "Луганской" зафиксировали в 2016 году. Тогда расследователи проекта InformNapalm обнаружили снимки боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", сделанные на шахте еще в 2015-м. На изображениях демонстрировались люди с оружием, которые проходили тренировки на промышленной площадке, присутствующей на снимках Лапина. А на страницах сепаратистов были фотографии с боеприпасами, предположительно, в цехах "Луганской".

Военная техника на территории шахты хорошо заметна и на спутниковых снимках "Яндекс" и Google за 2019 и 2020 годы. Отсюда напрашивается вывод, что оккупанты непрерывно использовали "Луганскую" в качестве своей базы для ремонта техники и, возможно, хранения боеприпасов. Этот факт подтверждает и видео с автомобильного видеорегистратора местного жителя Виталия Колесниченко. Ролик, опубликованный в январе, доказывает, что в пределах заброшенной шахты рашисты по-прежнему размещают военную технику.

В конце октября 2022-го на территории "Луганской" возник пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и опубликовали видео в качестве подтверждения. Представители так называемого "МЧС" "ЛНР" назвали причиной инцидента "неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц".

Почему невозможно уничтожить базу

Дистанция от текущей линии фронта до Юбилейного составляет примерно 90 километров. Это немного больше, чем радиус поражения боеприпасов к HIMARS и аналогичным РСЗО.

Однако "Луганская" находится в пределах достижимости дальнобойных снарядов GLSDB, которые пообещали передать США в одном из пакетов военной помощи. О поставках объявили 2 февраля.

По данным Bloomberg, GLSDB поступят в Украину только через 9 месяцев, то есть в ноябре. Компания Boeing должна изготовить снаряды, предназначенные для отправки ВСУ.

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