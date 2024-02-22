В долгосрочной перспективе российский диктатор слабее, чем в начале вторжения в Украину.

Бывший глава британской Секретной разведывательной службы МІ-6 Кристофер Стил утверждает, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального сделала диктатора Владимира Путина "слабее".

Как заявил Стил в комментарии The Independent, смерть Навального делает Путина "слабее в долгосрочной перспективе".

"Он (Путин - УНИАН), возможно, сильнее (чем в начале вторжения в Украину - УНИАН) в краткосрочной перспективе. Я думаю, в долгосрочной перспективе - слабее. Я просто не понимаю, как, например, в международном сообществе кто-то может теперь утверждать, что с Путиным следует договариваться", - заявил Стил.

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Смерть Навального - что известно

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии "Полярный волк", расположенной в российском поселке Харп. В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что оппозиционеру якобы внезапно стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти - у политика "оторвался тромб".

По мнению реаниматолога, лечившего Навального, этот диагноз "неправомерный" - Александр Полупанов был в группе медиков, приехавших из Москвы в Омскую больницу после отравления Навального в 2020 году. Он утверждает, что отрыв тромба невозможно подтвердить без соответствующих исследований. Матери политика Людмиле Навальной отказываются выдать тело, ссылаясь на необходимость проведения "химического анализа".

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