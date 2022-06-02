Также будут учитываться просьбы украинцев.

Следующие пакеты помощи США Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве.

Она отметила, что пока не может подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Посол заверила, что объявленный вчера пакет в $700 млн на помощь безопасности не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на $40 млрд, который поддержал Конгресс и после соответствующий законодательный акт подписал президент США Джо Байден.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.

Как сообщал УНИАН, 1 июня президент США Джозеф Байден заявил, что новый пакет помощи США для Украины будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

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