Военный отметил, что россияне постоянно меняют тактику во время штурмовых действий.

Россияне интенсивно применяют дроны по украинским позициям возле Авдеевки, а также меняют тактику штурмов. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Только за минувшие сутки было 70 сбросов с дронов по позициям нашей бригады, за сегодня зафиксировано около 50-ти. Это только сбросов, не считая дроны-камикадзе, разведывательные дроны. Применение врагом дронов постоянно держится на таком уровне, а иногда даже больше. Технику они сейчас не могут использовать из-за погодных условий. А кроме того, их техника – это первое, что мы уничтожаем на поле боя. За прошедшую неделю более десятка единиц вражеской техники было уничтожено: и танки, и БМП, и БТР, не говоря о колесной технике", – акцентировал он в эфире телемарафона.

Офицер отметил, что для противостояния врагу и эффективного уничтожения живой силы и техники российских оккупантов, сейчас украинским защитникам нужно как можно больше дронов.

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Говоря о действиях врага, он рассказал, что россияне изменили тактику передвижения во время пехотных штурмов возле Авдеевки. Сейчас они идут на расстоянии до 15 метров друг от друга.

"Нам надо уничтожать живую силу противника, а они постоянно меняют свои наступательные методы во время штурмовых действий. Сегодня уже передвигаются в наступлении с интервалом в радиусе 15 метров друг от друга. Нам бы на каждого маленький дрон, который может что-то сбросить, таким образом мы бы могли поскорее побеждать", – подчеркнул Цехоцкий.

На уточняющий вопрос о том, какова сейчас ситуация в пределах городской застройки Авдеевки, офицер ответил, что нужно прислушиваться к официальным сообщениям.

"Относительно непосредственно Авдеевки, конкретных улиц или объектов, которые находятся в городе, надо только слушать официальные сообщения Генерального штаба. Это не потому, что я не знаю или не хочу отвечать на вопросы, а потому, что враг очень следит за всеми нашими средствами информации, телевизионными, частными сетями. Скажу так, где только враг появляется, то он уничтожается. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для того, чтобы сегодня врага выгнать и уничтожить", – акцентировал Цехоцкий.

Офицер отметил, что несмотря на то, что у российских оккупационных войск больше человеческого ресурса и техники, действия врага больше напоминают агонию.

"То, что я вижу в комплексе, – враг сейчас все же в агонии, несмотря на то, что их много, что у них большой ресурс, что их промышленность работает на военный лад. Враг все равно деморализован, и это надо понимать. Здесь нельзя даже на одну минуту почувствовать, что мы можем проиграть, что мы можем отступить, что мы можем сдать Авдеевку. Этого допускать ни в коем случае нельзя", – подчеркнул военный.

Война в Украине: ситуация в районе Авдеевки

В вечерней оперативной сводке Генштаб ВСУ сообщается, что в течение суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Больше всего штурмов российских оккупационных войск было на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на Авдеевском направлении украинскими защитниками было отбито 22 атаки противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки. Также, еще 10 вражеских атак – возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где российские захватчики пытались прорвать оборону украинских войск.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что российские захватчики, похоже, оказались на грани захвата Авдеевки Донецкой области. При этом авторы материала отмечают, что ценность этого города "скорее символическая, чем стратегическая".

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