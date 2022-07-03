Вблизи города продолжают продолжаться бои, но россиянам не удается окружить украинских военных.

Под Лисичанском продолжаются бои, но россиянам не удается окружить украинских военных.

Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас там продолжаются бои. Россиянам не удается окружить нашу группировку войск в Лисичанске...", - отметил он.

По словам Старского, украинские военные не позволяют врагу это сделать, используя в частности артиллерию и авиацию.

"Бойцы продолжают удерживать коридор...", - добавил пресс-офицер.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 2 июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам удалось форсировать Северский Донец недалеко от Лисичанска.

По его словам, российские военные находятся на южных окраинах города, где пытаются вести бои и попадают под обстрелы наших войск.

Арестович подчеркнул, что"ситуация действительно стала достаточно угрожающей и разрешится в течение суток-двух".