Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил под контролем украинских воинов.

На Донбассе с начала суток нарушений оккупантами режима тишины не зафиксировано.

Читайте такжеОккупанты 9 раз обстреливали украинских бойцов на Донбассе - штабОб этом пресс-центр штаба Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение текущих суток в районах ответственности бригад Вооруженных сил Украины наблюдалась тишина.

Вместе с тем сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил под контролем украинских воинов, подчеркнули в штабе.

Война на Донбассе: последние новости

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Автор: Виктория Токарева