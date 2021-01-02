На Донбассе с начала суток нарушений оккупантами режима тишины не зафиксировано.
Читайте такжеОккупанты 9 раз обстреливали украинских бойцов на Донбассе - штабОб этом пресс-центр штаба Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.
Отмечается, что в течение текущих суток в районах ответственности бригад Вооруженных сил Украины наблюдалась тишина.
Вместе с тем сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил под контролем украинских воинов, подчеркнули в штабе.
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