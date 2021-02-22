Оккупанты обстреляли из противотанкового гранатомета наблюдательный пункт с украинскими военными.

В районе шахты «Бутовка» в Донецкой области в результате обстрела, осуществленного российскими оккупантамы, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на совместной пресс-конференции с министром обороны Андреем Тараном.

«Я получил информацию, что в районе шахты «Бутовка» в 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из танкового гранатомета противником по наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий, и второй также ранен», - сказал Хомчак.

В то же время, украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в своем Телеграмм-канале сообщила: «Сегодня, 22 февраля, около 14:00 в районе Авдеевки в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ».

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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Автор: Виталий Саенко