Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На Донбассе сегодня зафиксированы три нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеРоссийские оккупанты открыли огонь из миномета по украинским позициям возле ЗайцевоОб этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В течение текущих суток, 19 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Однако были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра недалеко от населенного пункта Зайцево. Вблизи Пивденного российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Луганского – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

«На обстрелы противника украинские воины открывали огонь», - отметили в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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Автор: Инна Андалицкая