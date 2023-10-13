За минувшие сутки в Украине ликвидировано 1030 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения выросли до 285920 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также за сутки было уничтожено много вражеской техники. В частности:
- танков - 4931 единица (+26 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 9313 (+49);
- артиллерийских систем - 6807 (+44);
- средств противовоздушной обороны - 546 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5264 (+17);
- автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33);
- специальной техники - 967 (+1).
Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено: реативных систем залпового огня врага - 811 единиц, самолетов - 316, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1531, кораблей и катеров - 20, подводных лодок - 1.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте было горячо - произошло 64 боевых столкновения.
В то же время россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки, однако безуспешно. Наши защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
В частности, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.