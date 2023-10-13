Уничтожено большое количество российской техники.

За минувшие сутки в Украине ликвидировано 1030 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения выросли до 285920 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также за сутки было уничтожено много вражеской техники. В частности:

танков - 4931 единица (+26 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 9313 (+49);

артиллерийских систем - 6807 (+44);

средств противовоздушной обороны - 546 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5264 (+17);

автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33);

специальной техники - 967 (+1).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено: реативных систем залпового огня врага - 811 единиц, самолетов - 316, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1531, кораблей и катеров - 20, подводных лодок - 1.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте было горячо - произошло 64 боевых столкновения.

В то же время россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки, однако безуспешно. Наши защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В частности, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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