Силы обороны Украины сегодня сбили вертолет российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В то же время, тип вертолета сейчас устанавливается.
"Выстоим и одержим победу!",- добавили в Генштабе.
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Как известно, по данным Генштаба, ранее, начиная с 24 февраля 2022 года, Вооруженными силами Украины было сбито 312 российских вертолетов и 315 самолетов.
В предыдущий раз, 7 августа, украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе Работиного Запорожской области. По данным из открытых источников, один такой вертолет стоит 16,1 млн долларов или 484 млн рублей.