Сейчас его тип устанавливают.

Силы обороны Украины сегодня сбили вертолет российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В то же время, тип вертолета сейчас устанавливается.

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"Выстоим и одержим победу!",- добавили в Генштабе.

ВСУ уничтожили более пятисот единиц авиации армии РФ в Украине

Как известно, по данным Генштаба, ранее, начиная с 24 февраля 2022 года, Вооруженными силами Украины было сбито 312 российских вертолетов и 315 самолетов.

В предыдущий раз, 7 августа, украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе Работиного Запорожской области. По данным из открытых источников, один такой вертолет стоит 16,1 млн долларов или 484 млн рублей.

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