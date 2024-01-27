Кроме того, в этом районе есть целое "кладбище" уничтоженной российской техники.

К северу от Авдеевки есть участок, на котором лежит более сотни мертвых российских оккупантов.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин в интервью Radio NV. По его словам, от Красногоровки до железной дороги, от железной дороги до Степного "есть участок, размером с футбольное поле, где более сотни трупов российских военнослужащих, которые уже никогда не вернутся к своим семьям".

Военный отметил, что также в этом районе "есть целое кладбище военной техники россиян".

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"Враг несет сейчас огромные потери, которые рано или поздно сказываются. Поэтому это огромная и очень нужная работа, которая сейчас выполняется вблизи Авдеевки", - подытожил он.

Битва за Авдеевку: последние новости

Как писал УНИАН, поля вокруг Авдеевки покрытые телами погибших россиян, которые никто не забирает. Они подмерзали к земле, создавая собой адские пейзажи вокруг разрушенного города.

Украинские защитники рассказывают, что российские войска продолжают вести масштабные пехотные "мясные штурмы" вокруг Авдеевки. На одном участке за день могут уничтожать по 40-70 россиян, но уже на следующий день на штурм идет новая группа смертников.

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