Вчера сообщалось, что состояние его здоровья – средней тяжести.

За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, раненый вчера боец находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 3 января, российско-оккупационные войска трижды обстреливали украинские позиции - в направлении Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов.

По состоянию на 7 часов утра, 4 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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При этом сообщается, что состояние раненого вчера украинского бойца ухудшилось, сейчас оно – тяжелое.

Вчера сообщалось, что состояние его здоровья – средней тяжести.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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