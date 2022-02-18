Такие сообщения в ООС назвали "откровенной ложью и провокацией".

Командование операции Объединенных сил отрицает заявления об обстреле населенных пунктов украинскими военными.

Как сообщается на Facebook-странице ООС, подразделения Объединенных сил придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.

"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ в обстрелах гражданского населения, "скрывая этим свои коварные действия".

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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