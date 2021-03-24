Ранее в Широкино массово ехали туристы - поселок расположен у Азовского моря.

Пророссийские боевики на Донбассе не оставляют попыток возобновить масштабные боевые действия вблизи приморского поселка Широкино, из которого их выгнали в 2015 году. Тогда враг уничтожил все вокруг поселка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты говорят, что сейчас время в Широкино остановилось - в домах остались ковры и мебель, детские игрушки, лодка на песке, потому что люди бежали в спешке.

"Очень быстро, в хаотичном порядке, очень много сантехники остались, мебели и шкафа, недешевые вещи. Люди быстро и массово убегали", - рассказывает украинский военный.

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В маленьких домиках у Азовского моря давно не было туристов - там слышно лишь ветер и завывание кусков металла с крыши, "русский мир" уничтожил все. Вражескими снарядами смело целые кварталы. Сегодня до поселка периодически с полей долетают звуки разрывов - идет позиционная война на истощение.

Украинские бойцы не теряют движения и надежды, будучи готовыми по команде двигаться вперед.

"Этот стержень еще остался и с каждым месяцем набирает обороты. Ребята понимают для чего они здесь собрались, для того, чтобы вернуть наши территории и это сидит постоянно в головах, это постоянно на слуху и говорится в коллективе", - говорит военный.

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Автор: Юрий Годован