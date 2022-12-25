В этом здании размещалась студия известного художника.

В Мариуполе оккупанты снесли Дом с часами, где размещалась студия всемирно известного художника Виктора Арнаутова. Рашисты продолжают сносить здания, сейчас они взялись за центр города.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что эти события стали неким "счастливого Рождества от оккупантов". Также он показал видео, на котором зафиксированы действия рашистов.

"Не драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор", - написал Андрющенко.

Видео дня

Как добавил советник мэра, абсолютно все, что составляет историческую ценность, российские оккупанты превращают в пепел. Ранее они начали сносить здание драмтеатра.

Россияне сносят здания в Мариуполе и скрывают свои военные преступления

Как сообщал УНИАН, 23 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты полностью снесли здание драматического театра в оккупированном Мариуполе. Именно туда в марте рашисты сбросили бомбы.

Он отметил, что российская оккупационная власть сравняла с землей некогда выдающуюся архитектурную достопримечательность города и место, где одновременно погибли и выжили сотни людей, которые прятались от бомбежек России. Омбудсмен заявил, что таким образом оккупанты уничтожают следы своих страшных преступлений.

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