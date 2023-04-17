В области в результате обстрела пострадал 61-летний мужчина.

На Пасху, 16 апреля, российские захватчики дважды атаковали Запорожье. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате обстрела повреждены дома садового кооператива.

"Вылетели стекла, повреждены фасады, крыши, заборы. К счастью, люди не пострадали", – написал он и показал фото последствий вражеских прилетов.

Всего на Пасху россияне совершили 56 обстрелов 16 мирных населенных пунктов области, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Так, оккупанты нанесли 46 артиллерийских ударов, 4 авиационных, 4 с применением БПЛА, также было 2 атаки с РСЗО.

В результате обстрелов зафиксировано 52 сообщения о разрушении объектов социальной инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества.

"В Преображенке пострадал 61-летний мужчина, который уже доставлен в больницу", - отметил Малашко.

Обстрел Запорожской области на Пасху

Еще с ночи на российские оккупанты устроили массированную атаку на Запорожскую область. Всего в ночь с 15 на 16 апреля россияне нанесли 101 удар по городам области.

В результате действий врага в почти двух десятках населенных пунктов разрушениям подверглись гражданские объекты. Прилеты были, в частности, в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Железнодорожном.

В Камышевахе во время атаки была повреждена церковь. Жертв удалось избежать благодаря тому, что пасхальную службу здесь не проводили.

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