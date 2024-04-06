Фрегаты являются частью соглашения о поставках четырех кораблей, которые две страны подписали в 2018 году.

Индия получит два военных корабля российского производства. Обе страны работают сейчас в обход санкций США, которые создали трудности с оплатой.

Как пишет Bloomberg, один корабль, скорее всего, будет передан индийцам в сентябре, а другой - в начале следующего года. Поставки кораблей отстают от графика на два года из-за войны в Украине.

Эти два фрегата являются частью сделки, которую индийцы подписали с россиянами в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с поставками. На фрегатах с управляемыми ракетами, оснащенных системой "стелс", должны были использоваться газовые турбины украинского производства. В 2014 году после незаконной аннексии Крымуаторговля между Украиной и Россией остановилась, и Индия закупила турбины через третью страну.

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Санкции США в отношении России более года препятствовали поставке оружия в Индию, поскольку страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США. В итоге Индия и Россия смогли обойти проблему платежей, указали источники Bloomberg, но не раскрыли подробностей.

Торговля между РФ и Индией - детали

Три танкера, перевозящие российскую нефть "Сокол", стоят сейчас на якоре возле индийских портов. Это указывает на то, что торговля сырой нефтью между странами восстанавливается, несмотря на сложности, вызванные усилением американских санкций.

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