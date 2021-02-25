Кузовлев с Путиным в Кремле 20 октября 2015 года / фото Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника Сергею Кузовлеву - одному из бывших главарей так называемой "ЛНР".
Курируя наемников "ЛНР", Кузовлев скрывался под кличками "Игнатов Сергей Юрьевич", "Тамбов" и "Игнатов".
Известно, что повышение по должности он получил именно за помощь террористам в боевых действиях на территории Украины.
скриншот Одесский курьер
Кто такой Кузовлев
- 6 января 2015 года Служба безопасности Украины обнародовала перехвата телефонного разговора так называемого «атамана Казачьей национальной гвардии» Павла Дремова со своим подчиненным, из которой стало ясно, что генерал-майор Кузовльов по указанию высшего руководства занимается координацией действий террористов «ЛНР» и обеспечением их оружием и другими необходимыми средствами для ведения войны.
- В марте-апреле 2015 Кузовлев был отозван в Россию, ему на смену пришел заместитель командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Евгений Никифоров.
- 22 августа 2016 Кузовлев включен Генеральной прокуратурой Украины в список из 18 человек, которым сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.
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