Повышение по должности Сергей Кузовлев получил именно за помощь террористам в боевых действиях на территории Украины.

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника Сергею Кузовлеву - одному из бывших главарей так называемой "ЛНР".

Курируя наемников "ЛНР", Кузовлев скрывался под кличками "Игнатов Сергей Юрьевич", "Тамбов" и "Игнатов".

Известно, что повышение по должности он получил именно за помощь террористам в боевых действиях на территории Украины.

Кто такой Кузовлев

6 января 2015 года Служба безопасности Украины обнародовала перехвата телефонного разговора так называемого «атамана Казачьей национальной гвардии» Павла Дремова со своим подчиненным, из которой стало ясно, что генерал-майор Кузовльов по указанию высшего руководства занимается координацией действий террористов «ЛНР» и обеспечением их оружием и другими необходимыми средствами для ведения войны.

В марте-апреле 2015 Кузовлев был отозван в Россию, ему на смену пришел заместитель командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Евгений Никифоров.

22 августа 2016 Кузовлев включен Генеральной прокуратурой Украины в список из 18 человек, которым сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.

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Автор: Денис Прядко