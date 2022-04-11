В селе из-за постоянных обстрелов не осталось ни одного целого дома.

Село Андреевка (Бучанский район, Макаровский район, Киевская область) одним из последних в области освободили от российских оккупантов.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Андреевке спустя неделю после освобождения.

В селе из-за постоянных обстрелов не осталось ни одного целого дома, Андреевка полностью усыпанна разорвавшимися и неразорвавшимися снарядами оккупантов.

Большинство жителей Андреевки, а их около тысячи, почти месяц провели в подвалах. Все мужское население до 50 лет прошло через допросы. Кого-то отпустили, кого-то расстреляли сразу, а кого-то держали в плену. После освобождения села до сих пор не удалось установить судьбу 47 мужчин.

Отметим, село Андреевка расположено по трассе Т1019 между Макаровом и Бородянкой – населенными пунктами, где оккупанты с особой жестокостью бесчинствовали больше месяца, убивая, пытая, насилуя и грабя местных жителей. В одном лишь Макарове нашли тела 132 расстрелянных оккупантами жителей.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка обнародовала информацию о российских военных преступниках, зверствовавших в Бородянке Киевской области.

Всего, по данным МВД Украины, по состоянию на 7 апреля 2022 года известно о более чем 400 убитых мирных граждан Украины на территории Киевской области. Однако власти опасаются, что жертв войны на Киевщине намного больше.

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