Президент также отметил, что есть и пополнение обменного фонда.

Продолжается операция Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. Как сообщил президент Владимир Зеленский, на Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских оккупантов.

"На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", – заявил он в вечернем обращении к украинцам.

Он также добавил, что сейчас украинским защитникам удалось уменьшить штурмовой потенциал захватчиков в Донецкой области.

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"Ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои ежедневно – Кураховское направление, Покровское", – сказал глава государства.

Война в Украине: важные новости

С начала суток, 19 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 163 боевых столкновения с противником. Такие данные приводит Генштаб ВСУ. Только на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Тем временем Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза снять ограничения, которые не дают Украине применять западные системы вооружений для поражения законных военных целей на территории России. Соответствующую резолюцию поддержали 425 европейских депутатов. Еще 63 – воздержались и 131 – выступили против.

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