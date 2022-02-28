Задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает "Украина 24".
По данным канала, мэра-предателя поймали вместе с силовыми руководителями города. Сейчас они на территории свободной Украины.
Сдача Купянска
27 февраля купянский городской голова предложил командованию Вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.
Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
Сегодня, 28 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Мацегору подозревают в государственной измене. Прокуратура мгновенно отреагировала на его преступные действия.