Геннадия Мацегору подозревают в государственной измене.

Задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает "Украина 24".

По данным канала, мэра-предателя поймали вместе с силовыми руководителями города. Сейчас они на территории свободной Украины.

Сдача Купянска

27 февраля купянский городской голова предложил командованию Вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.

Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Сегодня, 28 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Мацегору подозревают в государственной измене. Прокуратура мгновенно отреагировала на его преступные действия.