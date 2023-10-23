Возможности СБУ значительно возрасли благодаря тесному сотрудничеству с ЦРУ.

Служба безопасности Украины едва не ликвидировала начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, который находился на фронте.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, СБУ накануне поездки Герасимова на фронт получили важные разведывательные данные для этой операции.

"Новые возможности украинской разведки доказали свою ценность с самого начала войны. Например, СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров и едва не попали в высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова", - пишет издание.

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WP отмечает, что возможности СБУ выросли благодаря помощи ЦРУ, которое с 2015 года потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб советского образца в мощных союзников в борьбе против Москвы.

Визиты Герасимова на фронт

Генерал иногда наведывался к оккупантам на фронт. В частности, 2 июля 2022 года российские СМИ сообщили о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приехал на временно оккупированные территории Украины. Якобы для проверки группировки российских войск.

При этом росСМИ опубликовали кадры с Герасимовым в командном пункте, который на прошлой неделе якобы посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

1 августа этого года в Минобороны России утверждали, что Валерий Герасимов якобы был на "передовых позициях" российских захватчиков на Запорожском направлении с инспекцией. В сети пошутили, что "передок" находится на Сахалине.

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