Пригожин, вероятно, уже мысленно похоронил "Группу Вагнера" и создает новую ЧВК в Африке.

Евгений Пригожин начал выводить из Украины самые проверенные и опытные кадры своей "Группы Вагнера", сейчас их перебрасывают в Судан. Об этом пишет издание ВЧК-ОГПУ со ссылкой на некие источники.

"В Судане у ЧВК новый большой контракт с Силами быстрой поддержки и в эту страну началась переброска наемников. В том числе и тех, кто участвовал в боях в Бахмуте. Не только наемников, но и вооружений, на нехватку которых жаловался Пригожин", – пишет издание.

По данным источника, Судан, где недавно вспыхнул новый виток гражданской войны, может стать официальной базой пригожинцев. При этом подразделения, которые будут действовать в африканской стране, хотят назвать "Оркестр" или "Музыканты", чтобы отделить их от собственно "Вагнера".

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"А "Вагнер" останется с ненужными бойцами "погибать" в мясорубке на территории Украины", - рассказал источник.

Группа Вагнера в Украине – последние новости

Пригожинская "Группа Вагнера" несет основную тяжесть боев в городской черте Бахмута, тогда как регулярная армия РФ действует за пределами города. В последние дни ВСУ успешно продвинулись на окраинах Бахмута, а вагнеровцы продолжат давить в самом городе. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал эту ситуацию "мышеловкой" для "вагнеровцев".

Комментируя участившиеся жалобы Евгения Пригожина на ситуацию в районе Бахмута, советник главы ОП Михаил Подоляк предрек "Группе Вагнера" скорый конец. По его словам, наемники оказались меж двух огней – ВСУ и заградотрядами ВС РФ.

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