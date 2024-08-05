Возможности F-16 позволяют бить как по воздушным, так и по сухопутным целям.

Истребители F-16 имеют немалую номенклатуру различных типов средств поражения. Даже несколько единиц этих самолетов будут иметь влияние на ход войны.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, американские самолеты могут бить по вражеским целям – в частности по российским крылатым ракетам Х-101, Х-555, "Калибр". То есть F-16 могут использоваться как помощь средствам ПВО – в том числе для уничтожения Су-34 противника.

"Российский Су-34 использует управляемые авиационные бомбы (КАБ), от которых настоящее бедствие по линии боевых столкновений: стираются линии обороны, рубежи, укрепрайоны, города", – подчеркнул Коваленко.

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При этом возможности F-16 позволяют бить и по сухопутным целям. Также они могут использоваться для поддержки наступательных действий украинских войск, для обороны или для ударов по глубокому тылу противника на временно оккупированных территориях Украины.

"Например, ракета AGM JASSM – это прекрасное средство поражения на расстояние до 300 километров, которое по своему функционалу можно сравнить со Storm Shadow/SCALP-EG. Этот самолет можно использовать и по морским целям. В его функционале есть противокорабельная ракета AGM-119, которая может поражать надводные цели", – отметил Александр Коваленко.

F-16 в Украине: последние новости

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что партнеры передали Украине современную модификацию F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет. По его словам, уже поступила первая партия самолетов F-16, также ожидаются другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

В то же время директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых убежден, что в дальнейшем Украина получит и истребители F-35. Он отметил, что "если мы уже получили F-16, то наши пилоты будут двигаться к тому, чтобы осваивать другие западные самолеты".

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