Оккупантам нет разницы, куда стрелять — лишь бы жертв было как можно больше.

Российские оккупанты продолжают бомбить города, убивать мирных жителей и разрушать гражданскую инфраструктуру. Например, прошлой ночью враг беспрерывно наносил удары по Рубежному. В результате загорелись 27 домов, а местами — целые улицы. Война в Украине затронула даже панамские суда в Черном море, которые путинские террористы тоже обстреляли. Для них не существует международных конвенций и моральных правил ведения боевых действий.

Как передает Reuters, за время войны российская армия нанесла удары по трем судам под флагом Панамы. Это корабли Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Один из них затонул в результате полученных повреждений, а два других остаются наплаву, но нуждаются в ремонте.

"Мы знаем, что три наших корабля были атакованы российскими ракетами, но все члены экипажа в безопасности, у нас был материальный ущерб", — сказал Нориэль Арауз, администратор Панамского морского ведомства.

Он также добавил, что в Черном море находятся еще десять флагманских панамских суден. Корабли не могут покинуть регион из-за российского флота.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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