После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рустама Мурадова снова перебросили туда, где погорячее. Теперь он руководит группировкой войск "Восток".

Министерство обороны России впервые официально назвало имя командующего российской группой войск "Восток", принимающей участие в войне.

Как следует из заявления ведомства, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Очередной палач, которого Путин отправил организовывать массовые убийства украинцев. Журналисты проекта FreeДом рассказали, кто такой Мурадов.

Он - верный пес путинского режима и самый известный российский военачальник, защищающий интересы России в 90-х. Мурадов - генерал-лейтенант, командующий группировкой "Восток" в Украине. Мясник, отдающий преступные приказы оккупантам на Донецком направлении.

Мурадову - 49, он получил звание Героя России. Свой первый орден заработал в Чечне за захват одного из поселков. В 2012-м ему присвоили генерал-майора и из Восточного военного округа его перевели в Центральный. После этого его фамилия фигурирует уже в военных действиях России против Украины.

В 2016 году Мурадов стал представителем России в совместном российско-украинском Центре по контролю и координации прекращения огня. После Донбасса боевой опыт головореза пригодился уже в Сирии - он был не просто военным советником, но и командовал группами военных.

Из Сирии Мурадов возвращается героем. Кроме нового статуса, ему вручают Золотую звезду. Он командует второй армией Центрального округа, а в 2018-м идет на повышение - становится заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2020-м получает погоны генерал-лейтенанта и год командует так называемым миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рустама Мурадова снова перебросили туда, где погорячее. Теперь он руководит группировкой войск "Восток".

Уже в конце апреля 2022-го украинским военным таки удалось достать Мурадова. С ранениями генерал-лейтенант попал в госпиталь, где ему сообщили о смерти племянника Салмана Сулейманова.

Ранее в российском Минобороны раскрыли карту одного из военных тузов - генерал-лейтенант Андрей Иванович Сычевой, командующий группировкой войск "Запад", военный преступник высшего ранга, отдающий приказы в войне против Украины.

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