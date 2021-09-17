Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, уроженец города Константиновка Донецкой области по кличке "Север" весной 2014 года присоединился к группировке боевиков "Восток". Радикально настроенный молодой человек сразу был причислен к танковому батальону, позже стал начальником штаба этого подразделения, а впоследствии – первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий. Террорист лично руководил танковой ротой во время боев в разных "горячих точках", в частности, в так называемом "Дебальцевском котле", возле Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевик был отмечен наградами так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСивохо предложил ввести электронное голосование на выборах для жителей "ЛДНР"Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.

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Автор: Дмитрий Хилюк