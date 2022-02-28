Статья о начале "нового мира" была случайно опубликована 26 февраля.

26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов "РИА Новости" вышла запланированная ранее статья "Наступление России и нового мира". То есть оккупанты думали, что за два дня им удастся захватить Украину.

Материал оперативно удалили, но линк сохранился в веб-архиве: https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

Пропагандисты из "РИА Новости" пишут: "Теперь этой проблемы нет — Украина вернулась к России. Это не значит, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира".

Также в статье приспешников Кремля упоминается и Беларусь, отрицающая свою причастность к вторжению РФ в Украину.

"Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе — во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов", - говорится в материале-заготовке пропагандистов.

Напомним, вторжение России в Украину началось 24 февраля утром. В этом ей помогает Беларусь, именно с ее территории войска РФ заходят в нашу страну.