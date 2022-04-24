Попасть в убежище с животными иногда довольно проблематично.

В первые дни полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, жителям Николаева озвучили список убежищ, которые можно использовать в случае вражеских обстрелов.

Об этом в интервью УНИАН рассказала жительница Николаева Анна Шарий.

"Скажу так: в первые же дни нам озвучили список убежищ, мэр давал информацию. Но ими никто никогда не пользовался ранее. И оказалось, что они либо вообще не предназначены для нахождения там людей, либо закрыты и когда сирена найти, у кого ключ – невозможно, либо настолько сырые, что после нескольких ночей там, люди больше в них не ходили", - говорит жительница Николаева.

Она также отметила, что попасть в убежище с животными иногда было проблематично.

"Знаю случаи, когда в убежище могли не впустить с животными, потому что у других людей есть аллергия. Также знаю случаи, когда родители принимали решение оставаться дома, соблюдая правило двух стен, а не спускаться в сырой подвал, чтобы дети не заболели. В целом, все зависело от района. Там, где стреляли больше и прилетов было больше, люди чаще прятались в убежища, например, в школах. Там, где было тише, в убежища могли и не ходить", - рассказала Анна.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В Николаеве уже более недели нет воды. Восстановить водоснабжение невозможно так как город под постоянными обстрелами

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