Иногда противник применяет небольшое количество беспилотников по всей Украине для разведки, отметили в Воздушных силах Вооруженных сил нашего государства.

Запуск даже одного вражеского дрона по Украине может вызывать серьезные последствия, потому что это грозное оружие.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время эфира телемарафона, комментируя ситуацию по запуску Россией небольшого количества беспилотников одновременно. Он отметил, что враг имеет разную цель, запуская дроны. Игнат подчеркнул, что "Шахед" - это дальнобойный, барражирующий боеприпас, который может попадать точно в запланированную врагом цель.

"Он имеет GPS-навигацию, по которой идет по проложенному оператором маршруту. Он может лететь далеко и может менять постоянно маршрут, в соответствии с тем, как ему заложили", - подчеркнул Игнат. При этом отметил, что иногда враг применяет небольшое количество БПЛА по всей Украине для разведки, чтобы во время маневров определить, где их там лучше, а где хуже уничтожали, чтобы выявить слабые места в украинской системе защиты.

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Игнат сообщил, что это позволяет врагу делать определенные выводы насчет сил и средств в определенном регионе Украины, чтобы использовать эту информацию при планировании следующих атак.

"То есть такая себе еще и разведывательная функция. Но не забываем, что даже такое небольшое количество БПЛА - 5 или 6 это не просто так "полетать" отправили, а они отправили его конкретно на объекты для того, чтобы их уничтожить. Ну, и даже небольшое количество в 11 или 15 дронов, которые разлетаются по разным маршрутам и практически никогда не летят фактически в куче, - это позволяет врагу проводить сбор важной информации о силах и средствах", - сказал Игнат.

При этом подчеркнул, что даже один "Шахед" когда летит - это грозное оружие, и его надо уничтожать, потому что когда попадает в уязвимое место, могут быть серьезные последствия.

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Как сообщал УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала, что по Николаевской и Херсонской областям этой ночью российские оккупанты двумя волнами запускали дроны-камикадзе - 5 из 6 дронов сбито. По ее словам, враги подыскивают новую тактику. Два вражеских дрона уничтожены на Николаевщине и три - на Херсонщине. Гуменюк сообщила, что было попадание в объект инфраструктуры.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что шесть ударных беспилотников типа Shahed россияне запустили из района Приморско-Ахтарск. Также захватчики нанесли удар одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.

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