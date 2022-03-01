Персонал и пациентов из здания эвакуировали.

Под Киевом под вражеский обстрел попало здание частного роддома "Адонис".

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор сети Виталий Гирин.

"Друзья, все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное - не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и в безопасности. Это точно. Со мной и семьей все ок!", - написал он.

Гирин заверил, что победа Украины - неотвратима.

Вас также могут заинтересовать новости: