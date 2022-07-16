Русские войска снова пытались атаковать остров Змеиный в Одесской области.
Об этом заявил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, подводя итоги оперативной обстановки за 15 июля.
"Парой тактических бомбардировщиков "Су-24" противник сделал попытку добить остатки техники, брошенные им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по острову", - сказал Назаров.
Также он добавил, что из-за шторма корабельная группировка вражеского флота 15 июля вновь изменила состав: наготове к нанесению ракетных ударов готовы три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров.
4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.
Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.
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