ВСУ потери не понесли.

Русские войска снова пытались атаковать остров Змеиный в Одесской области.

Об этом заявил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, подводя итоги оперативной обстановки за 15 июля.

"Парой тактических бомбардировщиков "Су-24" противник сделал попытку добить остатки техники, брошенные им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по острову", - сказал Назаров.

Также он добавил, что из-за шторма корабельная группировка вражеского флота 15 июля вновь изменила состав: наготове к нанесению ракетных ударов готовы три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров.

4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.

Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.

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