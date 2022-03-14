фото REUTERS

Военнослужащие Вооруженных сил России, воевавшие в Украине и выжившие, массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зоны боевых действий.

Об этом пишет издание Guildhall.

"В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Военнослужащие ВС РФ, которые выжили в Украине, массово пишут рапорта об отказе возвращаться в зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Редакцией получены соответствующие рапорта военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса", неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.

Так, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части №61899 указывает: "(…) настоящим докладываю, что считаю невозможным свое повторное убытие по причине по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая для чего я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть пушечным мясом", — заявил в рапорте сержант ВС РФ Мирапов.

В свою очередь, командир 2 отделения 3 взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3 мотострелкового батальона, что "(…) отказывается повторно принимать участие в боевых действия в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием".

Командир 2 мотострелкового взвода 9 мотострелковой роты лейтенант А. Егоров указывает, что "(…) с самого начала мы столкнулись с обманом и утаиванием истинных целей и задач, которые стояли перед нами. Под разными и никому непонятными "учениями" и "учебно-боевыми задачами" подразумевались совсем иные мероприятия (…). Переходя границу Украины мы полностью дискредитировали себя в глазах, как мирового так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (…)", — написал лейтенант ВС РФ Егоров.

Агентство также приводит фотокопии других рапортов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022
Фото Рапорты российских военных 14 марта 2022

Кроме того, источник Guildhall в украинском правительстве сообщает, что в связи с отказом отдельных должностных лиц офицерского состава ВС РФ, включая заместителей 76 десантно-штурмовой дивизии (Псков) ВДВ выполнять приказ по ведению боевых действий на территории Украины органами военной полиции ВС РФ было задержано 4 военнослужащих упомянутой дивизии.

Напомним, согласно данным пресс-службы Генштаба ВСУ с начала вторжения в Украину, по состоянию на 13 марта, общие боевые потери российских военных составили более 12 тысяч человек личного состава.