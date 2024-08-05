Военный рассказал, что ему запомнился россиянин, в телефоне которого нашли видео, на котором он стоял над телами украинских защитников.

Старший офицер сбора и обработки информации 10 армейского корпуса Николай Новиков рассказал, что почти все российские военные, которые попадают в плен, очень напуганы и уверяют, что не хотели воевать против Украины, но их якобы заставили.

"Какой-то ненависти к ним, чтобы захотелось схватить за горло, у меня ни разу не было, несмотря на то, если взять, что они натворили и сколько моих друзей погибло. Все равно я себя сдерживаю и контролирую свои эмоции. Враг уже обезврежен и не угрожает ничем", - рассказал он в интервью "Суспільне".

По его словам, разговор с пленным начинается с вопроса, хочет ли тот пить и предлагают чая или воды. Затем Новиков рассказывает о себе.

Видео дня

"Я тридцать лет прожил на Луганщине. Поэтому они воспринимали меня спокойнее и не тряслись от страха, что их сейчас закатают. По моему мнению, агрессивные методы общения не работают. Если человек спокойный, то и говорить с ним проще. А я не хочу становиться зверем", - говорит он.

Офицер рассказывает, что первый опрос пленного происходит там, где тот попал в плен, потом россиянин попадает к нему. После этого общения пленного передают дальше.

"Это не допрос. Это называется "опрос". Нам передают лицо вместе с информацией, которую удалось узнать. Мы ее проверяем. И уже с нашими результатами разговора передаем пленного дальше. Есть разные методики опроса. Бывает, что сдаются в плен несколько человек. Тогда мы проверяем достоверность информации, сравнивая ее", - уточнил офицер.

Он добавляет, что на разговор с одним человеком, который длится с глазу на глаз, уходит три-четыре часа. Опрашивающие пользуются определенными методичками, которые содержат советы, как вести разговор и вопросы, на которые следовало бы услышать ответы.

"Таких, чтобы били себя в грудь и говорили, что не выдадут военной тайны, не было. Такое только в кино бывает. Здесь: я спрашиваю, он отвечает", - подчеркнул Новиков.

По его словам, во время разговора с пленным нужно узнать как можно больше деталей именно об этом человеке - со дня мобилизации до момента попадания в плен.

"Как правило, все они говорят одинаково: есть приказ, мы должны были идти, мы сомневались, но должны были. Человек, который попал в плен, никогда не скажет, что он сознательно шел на войну. Потому что те, кто сознательные, те в плен не сдаются. Все, кто попадают в плен, это люди, которые сомневаются в том, что они делают в Украине", - объясняет он.

Ему приходилось разговаривать как с теми, кто искал случая сдаться в плен, так и с теми, кого к этому вынудила ситуация. По словам Новикова, мобилизованные и контрактники - российские военнослужащие, которых он опрашивал, были молодыми.

"Был офицер, которому исполнилось 22 года. Были мужчины лет 30 и 40. Был один, чья мама из Львова, но он родился в России. Они говорили мне, что пошли на войну, чтобы улучшить свое материальное положение. У них ипотека и долги", - рассказал Новиков.

Офицеру также пришлось общаться с пленными, которые пришли в российские войска из тюрьмы. Они жаловались, что их там били, всячески над ними издевались и создавали всевозможные условия, чтобы они подписали контракт и пошли на войну. Особенно жаловались те, кому осталось отбыть в исправительной колонии небольшой срок.

Кроме того, Новикову приходилось общаться с родственниками пленных. Обычно они повторяли то, что говорили сами военнопленные, в частности, о принудительной мобилизации и побоях. В то же время когда заходила речь об обмене, семьи предпочитали промолчать.

"Я понимал, что никто из семей не будет обращаться к своей власти с призывами и просьбами вернуть их домой. Они там не нужны. Конечно, если пленный какой-то спец, как вот был у нас однажды снайпер, то его быстренько заберут. А те, кто сдался в плен в первый же день, им не нужны", - подчеркнул офицер.

Особенно ему запомнился молодой парень, в телефоне которого нашли видео, на котором он стоял над телами украинских защитников и высказывал оскорбления в отношении них.

"Он тогда очень испугался, думал, что мы будем его пытать. Но я считаю, что люди, которые пытают пленных, делают такие видео и хранят их, это - больные люди", - уверен Новиков.

Пребывание украинцев в российском плену

Украинцы, которых удалось вернуть из российского плена, рассказывают, что захватчики ведут себя зверски - пленных постоянно пытают.

В частности, как рассказал бывший узник, подполковник полиции Александр Корецкий, в марте 2022 года был задержан оккупантами - его привезли в изолятор временного содержания в Бердянске. Там он пробыл 19 дней, 10 из которых - в одиночной камере.

Он слышал, как в соседних камерах пытали ребят, которым было по 18-19 лет. Подполковника раздели - он был в легком спортивном костюме, окна в камере открыли, а на улице - мороз. Трое суток он не спал, потому что постоянно ходил, чтобы не замерзнуть. Затем к нему пришли представители ГРУ, на голову ему надели мешок, на руки - наручники. Впоследствии перевезли в РФ. Избивали там каждый день: минимум утром и вечером. Допросы, проверки, прогулка, душ, - каждый выход из камеры - это избиение. Также били током и травили собаками.

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