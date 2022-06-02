Президент подчеркнул, что украинцы воюют, каждый на своем фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу сборной Украины над сборной Шотландии в полуфинале квалификации на ЧМ-2022.

Об этом президент написал в Telegram.

"Есть мгновения, когда не надо много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Дрались. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы воюют, каждый на своем фронте, именно за это: "За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла Украины...", которую не заглушить".

"Воюем, сражаемся, выстоим, одержим победу. Потому что украинцы", - добавил он.

Как известно, 1 июня сборная Украины победила Шотландию и сыграет с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2022

Подопечные Петракова заняли второе место в своей отборочной группе вслед за Францией, обойдя команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Если сборная Украины сможет пройти Шотландию и Уэльс, то в финальной стадии чемпионата мира в Катаре сыграют в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.