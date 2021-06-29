С 29 июня по 3 июля на полигонах первого и второго армейских корпусов состоится третий этап сборов с резервистами оккупантов.

Командование ВС РФ активизировало мероприятия по боевой подготовке военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях

Об этом говорится в сводке Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе со ссылкой на данные разведки.

Указывается, что с 29 июня по 3 июля на полигонах первого и второго армейских корпусов состоится третий этап сборов с резервистами оккупантов.

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В частности, особое внимание противник уделяет подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений. В проверке проведения сборов задействованы офицеры командования ВС РФ.

В то же время отмечается низкий уровень прибытия военнообязанных оккупантов для участия в предыдущих этапах сборов резервистов 17-19 и 22-26 июня.

В связи с этим российские оккупационные администрации инициировали введение штрафов в размере 30 тыс. рос. рублей за отсутствие в так называемом «паспорте ДНР» штампа о «взятии гражданина на воинский учет».

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Автор: Константин Гончаров