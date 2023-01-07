Сейчас на боевом дежурстве находятся всего два вражеских корабля – оба в Азовском море.

Россия убрала из Черного и Азовского морей боевые корабли, способные запускать ракеты "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

По имеющимся данным, в настоящее время Россия держит в Азовском море только два военных корабля, не предназначенные для ракетных пусков. В Черном море боевых кораблей нет вовсе.

Крупная боевая группа остается в Средиземном море – 9 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 72 ракеты. Однако оттуда ракеты по Украине еще ни разу не запускались.

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Ракетные обстрелы Украины армией РФ

В ночь на 1 января российские оккупанты предприняли очередную попытку нанести массированный удар ракетами по Киеву и Киевской области. Украинская ПВО уничтожила 32 воздушные цели.

Новогодние обстрелы оказались гораздо слабее предыдущих и нанесли значительно меньше вреда, чем удавалось ранее. В украинской разведке полагают, что ракетные запасы России сильно истощены.

Ожидалось, что новый массированный удар ракетами оккупанты попробуют осуществить на Рождество.

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