У 2-летнего мальчика и 4-летней девочки взрывные травмы и осколочные ранения ног.

Сегодня, 7 октября, российские оккупанты сбросили на Херсон четыре авиационные бомбы, что привело к ранению 19 человек, среди которых - маленькие дети.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 10:30 российские войска нанесли авиационный удар по Херсону. На город сбросили четыре корректируемые авиабомбы.

По данным чиновника, зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. Сначала говорилось, что пострадали семнадцать человек. Среди пострадавших - двое маленьких детей: 2-летний мальчик и 4-летняя девочка получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Дети госпитализированы, сейчас их состояние - стабильное.

Также в медицинское учреждение доставлены четырнадцать человек - шестеро мужчин и восемь женщин. Прокудин также сообщил:

"Одной пострадавшей, пожилой женщине, бригада "экстренки" оказала медпомощь на месте".

Позже в Херсонской ОВА уточнили, что в больницу обратились еще два человека. В частности, у 18-летнего парня диагностировали взрывную травму и ранение голени, у 66-летнего мужчины - взрывная травма.

В центре внимания война в Украине - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 октября, во время комбинированной атаки армии РФ по Украине один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 октября противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БПЛА. Также говорилось, что нанесен удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области.

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