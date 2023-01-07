В Генштабе продемонстрировали видео Чернобаевки.

В Чернобаевке, которая стала мемом и "адом" для оккупантов, 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в легендарном селе Чернобаевка под Херсоном был расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники.

"Инфраструктура аэродрома - удобная для расположения штабов. Поэтому россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно. Вооруженные силы Украины создали врагу максимальный комфорт! 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Россияне возвращались после каждого "хлопка" и получали снова", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что Чернобаевка стала мемом, феноменом и "адом" для оккупантов, о котором уже поют песни.

При этом отмечается, что такие адские встречи врага ждут всюду. Генштаб продемонстрировал видео из освобожденной Чернобаевки, где разбита вражеская российская техника на аэродроме.

Как Чернобаевка стала "адом" для российских оккупантов

Российские оккупанты использовали военный аэродром вблизи Чернобаевки как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он десятки раз становился мишенью для украинских военных.

Первый масштабный разгром позиций захватчиков защитники Украины устроили еще 27 февраля 2022 года. Но противник все равно продолжал гнать туда технику, после чего снова были "прилеты".

После освобождение правобережья Херсонской области Чернобаевка вернулась под контроль Украины.

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