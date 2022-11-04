Этой ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину восемью дронами-камикадзе, все они уничтожены ПВО.

Этой ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину восемью дронами-камикадзе, однако все они уничтожены нашей ПВО. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила 8 вражеских "шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Схид" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!", - отметил он.

Резниченко также сообщил, что терроризировали россияне район и другим оружием.

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"Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады - Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, машины, газопровод. Оборвана линия электропередач", - рассказал он.

В других районах, по словам Резниченко, обошлось без вражеских ударов, и на эту минуту спокойно.

Удары по Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью над Днепропетровщиной зафиксированы вражеские беспилотники работала противовоздушная оборона.

Также в ночь на 3 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровщину, а наши защитники уничтожили над областью четыре дроны-камикадзе. Враг нанес удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге.

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