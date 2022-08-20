Украинские защитники уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1".

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по вражеским позициям российских войск на юге, а именно – в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийские подразделения нанести оккупантам потери в количестве: 17 рашистов, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

"Окончательные потери врага доразведываются", - отметили в командовании.

Также сообщается, что оккупанты продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение дня они пытались улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное – Партизанское силами до двух десантно-штурмовых отделений по поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.

Вечером из Александровки враг пытался продвинуться в сторону Таврийского. Успеха не имел, отступил, добавили в ОК "Пивдень".

"Ограниченный в движении по суше, применил уже привычную тактику авиационных ударов штурмовиком и вертолетами по позициям вдоль линии соприкосновения. Без наших потерь. Тяжелой 152-х мм артиллерией продолжал обстреливать Марганец, а "Градами" лупил по громаде Никопольщины. Есть раненые гражданские лица, разрушено здание учреждения социальной инфраструктуры, повреждены пять частных домов", – говорится в сообщении.

Напомним, по информации Генштаба, ВСУ отбили попытки наступления россиян на всех направлениях и нанесли им потери.

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