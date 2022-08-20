Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по вражеским позициям российских войск на юге, а именно – в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийские подразделения нанести оккупантам потери в количестве: 17 рашистов, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
"Окончательные потери врага доразведываются", - отметили в командовании.
Также сообщается, что оккупанты продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение дня они пытались улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное – Партизанское силами до двух десантно-штурмовых отделений по поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.
Вечером из Александровки враг пытался продвинуться в сторону Таврийского. Успеха не имел, отступил, добавили в ОК "Пивдень".
"Ограниченный в движении по суше, применил уже привычную тактику авиационных ударов штурмовиком и вертолетами по позициям вдоль линии соприкосновения. Без наших потерь. Тяжелой 152-х мм артиллерией продолжал обстреливать Марганец, а "Градами" лупил по громаде Никопольщины. Есть раненые гражданские лица, разрушено здание учреждения социальной инфраструктуры, повреждены пять частных домов", – говорится в сообщении.
Напомним, по информации Генштаба, ВСУ отбили попытки наступления россиян на всех направлениях и нанесли им потери.