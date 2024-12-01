В частности, россияне продвинулись возле Масютовки.

Завершился 1011-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Враг оккупировал Берестки в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что также российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

"Враг оккупировал Берестки, а также продвинулся возле Масютовки, Лозовой (Харьковская область), Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного (Донецкая область)", – говорится в сообщении.

Видео дня

Сейчас карта боевых действий выглядит так:

Что происходит на фронте

Как информирует Генштаб в вечерней сводке за 30 ноября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 211 боевых столкновений с противником. Россияне активно атакуют на Кураховском направлении. На 22:00 там Силы обороны отбили 37 атак, 11 еще продолжались.

"Горячо" и на Покровском направлении, где россияне пытались вклиниться в украинскую оборону 46 раз. По предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 160 из них – безвозвратно. Также там уничтожено немало вражеской техники.

Между тем DeepState сообщает, что оккупанты имеют "значительные продвижения" в Курахово и снова форсировали реку Оскол в Харьковской области.

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