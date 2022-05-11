Россияне обещают "аграриям" процент от прибыли.

К преступлениям россиян в Херсонской области добавился наркобизнес - российские военные и их прислужники в Генической общине занялись организацией плантаций конопли.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"В каждой стране есть мафия, но только в России у мафии есть своя страна. Ко всем ранее известным преступлениям россиян на территории Херсонской области добавился наркобизнес. Россияне и их прислужники в Генической общине занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "аграриям" защиту, процент с прибыли и должности в своих "региональных администрациях". Собственно, это примерно все, что может дать Херсонской области "русский мир", кроме памятников советской эпохи, террора и дефицита всего", - отметил он.

Кроме того, российские захватчики планируют селиться в квартирах жителей Херсона, которые выехали из города, чтобы спастись от жизни в оккупации. Для этого оккупанты требуют от председателей ОСМД предоставить им перечень помещений, в которых пока никто не проживает.

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