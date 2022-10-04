Под призыв подпадают даже студенты очной формы обучения.

Во временно оккупированных Северодонецке, Лисичанске и Попасной россияне уже дронами ищут мужчин призывного возраста, в их число входят даже студенты.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Дело дошло до студентов очной формы, которые надеялись на отсрочку на несколько лет, однако "родина решила иначе". Как решила она и то, что мужчин для принудительной мобилизации нужно искать тщательнее. Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где запустили по улицам города дроны", - сообщил председатель ОВА.

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Он отметил, что пока мужчин в так называемой "ЛНР" атакуют с воздуха, ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины.

Рассказал Гайдай также и о ситуации в оккупированных городах. "Много чего обещали местным жителям россияне, когда захватили названные выше города. Вспомним хотя бы восстановление централизованного газоснабжения в течение недели. Впрочем, прошло уже более трех месяцев, а в этих населенных пунктах даже к 1 сентября не подготовились. В частности, в Северодонецке еще не работает ни одна школа. Конечно, и 15 октября отопительный сезон никто не начнет", - описал ситуацию Гайдай.

Однако, как отметил председатель ОВА, оккупанты оправдание нашли - по мнению госдумы РФ, восстановление Северодонецка, Лисичанска и Попасной начнется, "как только позволит оперативная обстановка".

В то же время, та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать кучу массовых мероприятий, а главное – провести так называемый референдум.

"Голосовать в течение почти недели 98% жителей ситуация на фронте не мешала – заменить лишний участок водо - или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было. Как там у них говорят: "Оснований для паники нет"", - написал Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Оккупанты массово бегут из Луганщины на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харьковской области. В частности, в Сватово среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и крупные эшелоны техники покинули город. Кроме того, украинские военные уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

Российские войска вышли из Кременной вместе с коллаборантами, но ВСУ там еще нет.

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