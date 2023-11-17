Враг очень прицельно начал бить по объектам гражданской инфраструктуры - кофейни, больницы, библиотеки, школы подвергаются мощным ударам.

Россия из-за ухудшения погоды вынужденно уменьшила количествобстрелов правого берега Херсонской области. Вместо этого они решили "брать качеством" и применять "ковровую бомбардировку".

"Оккупанты пытаются компенсировать количество качеством. За минувшие сутки, например, очень мощный обстрел Белозерки и самого Херсона. Они пытаются сконцентрироваться на определенных населенных пунктах для того, чтобы не распылять свои усилия по всему правому берегу", - рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

Она напомнила, что последствия обстрела врага за минувшие сутки достаточно существенные - три человека погибли, 15 ранены.

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"Много домов-многоэтажных и частных пострадали. Также враг очень прицельно начал бить по объектам гражданской инфраструктуры - кофейни, больницы, библиотеки, школы подвергаются мощным ударам. Это буквально во время таких ковровых обстрелов, как раз по секторам, где могут быть люди", - пояснила Гуменюк.

Война в Украине - обстрелы Херсонской области

Как ранее сообщал УНИАН, на правобережье Херсонщины за сутки, по состоянию на утро 17 ноября, 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения.

В Белозерке на Херсонщине из-за вражеский удар уничтожен объект критической инфраструктуры.

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