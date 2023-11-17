Оккупанты били по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов Херсона, повреждены дома, автомобили, АЗС и автомойку.

На правобережье Херсонщины за сутки, по состоянию на утро 17 ноября, 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения. Об этом сообщает начальник Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

По его данным, за последние 24 часа, по состоянию на 06:00 сегодня, 17 ноября, противник совершил 58 обстрелов правобережья Херсонщины, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Только по Херсону враг выпустил 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздания и магазин в Херсонском районе, медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне", - рассказал чиновник.

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Он подчеркнул, что из-за российской агрессии в регионе 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

В частности, вечером российские оккупанты били по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов Херсона, повреждены дома, автомобили, АЗС и автомойка.

Обстрелы Херсона 16 ноября

Напомним, за один только вечер 16 ноября в Херсоне, когда враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега, пострадали восемь мирных жителей. Один человек погиб, семеро получили ранения различной степени тяжести. В собственной квартире, травмы несовместимые с жизнью, получила 75-летняя женщина, самая молодая раненая – 15-летний ребенок, попавший под обстрел вместе со своей 52-летней родственницей. В больницу доставили еще четырех горожан, двум херсонцам медицинскую помощь оказали на месте.

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