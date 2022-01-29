25 января Западный и Южный военные округа РФ объявили о проверке боеготовности с передислокацией на удаленные полигоны.

Войска и авиация Западного военного округа России завершили плановую проверку боевой готовности и возвращаются на места базирования.

Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу военного округа.

При этом продолжаются мероприятия боевой подготовки на полигонах.

"Впереди целый комплекс мероприятий, в том числе двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - ответил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

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Отмечается, что подразделения бригад связи, отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации.

"Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования", - утверждают в пресс-службе.

25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на удаленные полигоны.

Проверку начали на фоне кризисных отношений России с НАТО и опасений США и Европы относительно новой российской агрессии против Украины.

В то же время Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь на якобы "союзнические" учения. Как свидетельствуют данные СМИ, лишь часть российских солдат попадает на заявленные полигоны, другая остановилась на полпути – недалеко от украинской границы.

Учения России в Беларуси пройдут в два этапа – до 20 февраля.

Запад переживает, что к новой атаке на Украину Путин может привлечь Беларусь.

По обновленным данным украинского Минобороны, сейчас вокруг Украины сосредоточено около 130 тысяч военных РФ.