В Новгородской области агитируют местных жителей без военного опыта идти в армию.

Русская армия обещает добровольцам $4 тысячи за участие в войне в Украине. Несмотря на это оккупанты продолжают сталкиваться с проблемами вербовки, вероятно, даже при наборе резервистов и добровольцев в самые престижные воинские части.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Местные СМИ Новгородской области сообщили, что войска РФ набирают жителей региона без военного опыта для службы на подводной лодке "Великий Новгород".

"Эти усилия по вербовке предполагают, что российские войска изо всех сил пытаются вызвать интерес даже к позициям, которые расположены непосредственно на линии фронта", — отмечается в отчете.

По данным института, чиновники Новгородской области также объявили о начале набора в Новгородского ракетного дивизиона, который сформируют в Лугу Ленинградской области. Там расположен большой артиллерийский полигон и база 9-й гвардейской артиллерийской бригады 6-й Общевойсковой армии. Власти предлагают тем, кто пойдет служить, единовременный призывной взнос в размере 250 тысяч рублей (около $4 тысяч).

"Регионы РФ продолжают объявлять о формировании новых добровольческих отрядов, но вряд ли выполнят квоты", - добавили в институте.

В ISW отметили, что Брянская область также формирует новую неназванную добровольческую часть из 350 военных. Сейчас удалось набрать 77 человек. Местные чиновники предлагают за призыв в армию единовременную выплату в размере 210 тысяч рублей (около $3,4 тысяч) за три месяца. Добровольческий танковый батальон "Кузьма Минин" в Нижегородской области набрал лишь 30 новобранцев из желаемых 160.

"Если это правда, то российские федеральные субъекты вероятно не могут создать полностью укомплектованные добровольные отряды", - убеждены аналитики.

В отчете отметили, что в российской армии не заинтересованы в наборе женщин для участия в войне в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия официально не объявляла мобилизацию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако РФ активно набирает боевиков через центры занятости.

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