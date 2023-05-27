Эксперт уверен, что ВСУ будет легче.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что Россия выводит из Украины войска для защиты Белгородской области.

"Нам будет легче. Чем больше они выведут войск на свою территорию, тем нам будет легче как в контрнаступлении, так и в выбивании их войск с нашей территории. Что они будут творить на границе? У нас там стоят войска. Поэтому особого ничего они на границе вытворить не могут", - отметил он.

По его словам, ВСУ готовы к тому, что количество войск РФ на государственной границе увеличится.

"Это несет определенные риски. Но это очень существенно помогает фронту в плане ослабления российской группировки, уменьшения ее численности и количества вооружений и техники, которые они заберут с собой. Мы к этому готовы. У нас есть рубежи обороны, войска, которые охраняют и границу с Российской Федерацией, и границу с Беларусью".

Война в Украине - актуальное

Напомним, авиация Сил обороны Украины за 27 мая нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также три - по зенитно-ракетным комплексам РФ

Тем временем российские войска планируют сорвать ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины с применением химического оружия в Запорожской области, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.