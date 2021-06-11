Романенко рассматривает контингент, которые сейчас РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, как первый этап развертывания сил и средств.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что России для полномасштабного вторжения в Украине необходимо больше, чем вдвое нарастить группировку войск на границе - до 240 тыс. военнослужащих.

Об этом Романенко сообщил в комментарии УНИАН.

Он отметил, что планы по нанесению удара по Украине противником уже отработаны.

«Генеральный штаб РФ отработал соответствующие операции, есть расчеты, обеспечение, логистика. Вопрос сейчас стоит в военно-политической плоскости. По количеству войск, которые остались на границах, - это порядка 100 тыс. Этими силами можно начать ведение локальных боевых действий среднего уровня. Для этого у них есть войска, силы, средства, вооружение и планы обеспечения», - считает он.

Читайте такжеБоевики отдают российскому бизнесмену "проблемные" предприятия в ОРДЛОВ то же время, по мнению генерала, для широкомасштабной войны против Украины РФ необходимо около 240 тыс., то есть нужно больше, чем в два раза увеличить группировку войск.

Романенко рассматривает контингент, которые сейчас РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, как первый этап развертывания сил и средств, и это значит, что на втором этапе они могут за неделю перебросить недостающие войска, используя в том числе и военно-транспортную авиацию.

«Для этого у них есть, в частности, полосы Донецкого и Луганского аэропортов на временно оккупированной территории. Аэропортов нет, но полосы есть, поэтому за них велись такие ожесточенные бои, у РФ есть также железнодорожный узел Дебальцево», - отметил генерал.

Кроме того, по словам Романенко, РФ активно развивает военную инфраструктуру оккупированного Крыма. В частности, на последних учениях активно отработалось массированное десантирование подразделений.

«Теоретически можно сказать, что они (вооруженные силы РФ - УНИАН) в короткие сроки могут начать широкомасштабную войну с Украиной, но более вероятна агрессия на среднем уровне интенсивности, чтобы осуществить давление на руководство Украины», - убежден генерал.

Стягивание войск к границам с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которые РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь шла о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад - 2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров